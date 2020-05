Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 04/05/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 4 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * EUROPCAR EUCAR.PA , EURAZEO EURA.PA - Le spécialiste de la location de voitures a annoncé dimanche avoir obtenu un nouveau prêt de 220 millions d'euros garanti à 90% par l'Etat français. Le groupe a aussi annoncé avoir ajouté une tranche de 20 millions d'euros à sa ligne de financement RCF (revolving credit facility) avec une garantie d'Eurazeo par le biais d'une sous-participation en risque. * PSA PEUP.PA , RENAULT RENA.PA - Les valeurs automobiles européennes pourraient réagir à l'annonce vendredi d'un plongeon de près de 89% du marché automobile français en avril. * LUFTHANSA LHAG.DE espère que ses discussions avec le gouvernement sur une possible aide financière pourront être conclues prochainement, indique le conseil d'administration de la compagnie aérienne allemande dans une lettre consultée par Reuters. * RYANAIR RYA.I a annoncé vendredi son intention de supprimer jusqu'à 3.000 emplois, soit 15% de ses effectifs, et de négocier avec Boeing BA.N des reports de livraison en raison de la pandémie de coronavirus. * GROUPE ADP ADP.PA - L'aéroport d'Orly, fermé depuis le 31 mars, ne devrait pas rouvrir avant l'automne, ont rapporté dimanche Les Echos, citant une source proche du dossier, en raison de la reprise lente du trafic aérien. * ROLLS-ROYCE RR.L - Le groupe aéronautique britannique va supprimer jusqu'à 8.000 emplois, a rapporté vendredi le Financial Times. * TELEFONICA TEF.MC a engagé des discussions avec le groupe américain Liberty Global LBTYA.O en vue d'une fusion de sa filiale britannique de téléphonie mobile O2 avec Virgin Media, a-t-on appri de deux sources proches du dossier. * THYSSENKRUPP TKAG.DE s'attend à ce que la crise du coronavirus entraîne de nouvelles difficultés financières alors que la vente de son activité d'ascenseur devait lui apporter un répit financier, a déclaré le conseil d'administration du groupe allemand dans une lettre. * NORWEGIAN AIR NWC.OL a annoncé dimanche avoir conclu un accord écrit avec une partie de ses créanciers sur la conversion de 1,2 milliard de dollars (un milliard d'euros environ) de créances en actions, une étape vitale dans la lutte que la compagnie aérienne à bas coût a engagée pour sa survie dans la crise du coronavirus. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.