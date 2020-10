Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 26/10/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 26 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * SAP SAPG.DE a abaissé dimanche ses prévisions annuelles et a abandonné sa prévision d'une croissance regulière de son bénéfice à moyen terme en disant que les mesures de restriction destinées à enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus pèseraient sur la demande en 2021. * COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS CCEPC.L - L'australien Coca-Cola Amatil CCL.AX a annoncé lundi que Coca-Cola European Partners avait offert de le racheter pour 9,23 milliards de dollars australiens (5,6 milliards d'euros). * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE prévoit de faire de la marque de luxe britannique Bentley une filiale de sa division Audi dans un souci d'économies d'échelle sur son segment haut de gamme, rapporte l'hebdomadaire spécialisé allemand Automobilwoche. * GECINA GFCP.PA a annoncé vendredi avoir levé avec succès 400 millions d'euros sur le marché obligataire avec une maturité moyenne de 10,1 années pour un taux moyen de 0,47%. * EUROPCAR MOBILITY EUCAR.PA publiera ses résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

