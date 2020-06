Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 09/06/2020 à 06:00









* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE - Le président du directoire Herbert Diess quitte la direction de la marque Volkswagen et sera remplacé par Ralf Brandstaetter, le directeur d'exploitation, a annoncé lundi le constructeur automobile allemand, confirmant une information Reuters. * NESTLE NESN.S a annoncé lundi la cession de sa marque de pâtes Buitoni en Amérique du Nord à la société de capital-investissement Brynwood Partners.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +11.24% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.12% NESTLE SIX Swiss Exchange +0.92%