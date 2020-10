Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 16/10/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 16 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH LVMH.PA a annoncé jeudi un recul de 7% en données organiques de son activité au troisième trimestre, un chiffre meilleur que prévu par les analystes, la bonne performance de l'activité mode et maroquinerie ayant permis de compenser partiellement le recul des autres divisions, plus impactées par la pandémie de coronavirus. * RENAULT RENA.PA a utilisé en partie le prêt garanti par l'Etat (PGE), pas pour faire face à des problèmes de liquidités mais pour ne pas perdre le bénéfice de cette facilité de crédit de cinq milliards d'euros, a annoncé jeudi le président du constructeur automobile. * DAIMLER DAIGn.DE a publié jeudi des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, que le constructeur allemand a attribués à une reprise plus rapide que prévu du marché automobile et au dynamisme de l'activité en septembre. * AXAF AXAF.PA a annoncé jeudi avoir bouclé la cession de ses activités en Europe centrale et orientale pour 1 milliard d'euros. * GETLINK GETP.PA a annoncé jeudi qu'une nouvelle étape a été franchie dans le déploiement d'ElecLink après l'avis favorable de la Commission intergouvernementale à la mise en place de tests statiques sur les stations de conversion. * LAGARDÈRE LAGA.PA a annoncé la nomination de Sophie Stabile comme directrice financière en remplacement de Gérard Adsuar. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées AXA Euronext Paris -4.51% GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -2.92% LVMH Euronext Paris -2.23% LAGARDERE Euronext Paris -1.17% RENAULT Euronext Paris -1.97% DAIMLER XETRA -2.98%