* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 3 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * CAPGEMINI CAPP.PA et ILIAD ILD.PA publient leurs résultats du premier semestre avant l'ouverture des marchés. * AIR LIQUIDE AIRP.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord de long terme avec Eastman Chemical Company portant sur la fourniture de volumes supplémentaires d'oxygène, d'azote et de gaz de synthèse pour accompagner la firme américaine et sa production à Longview, au Texas. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +2.16% CAPGEMINI Euronext Paris +1.16% ILIAD Euronext Paris +0.03%