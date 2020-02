Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 13/02/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 12 février (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * EURONEXT ENX.PA serait intéressé par le rachat de Borsa Italiana si l'opérateur de la Bourse de Milan était à vendre, a déclaré mercredi son directeur général Stéphane Boujnah. Le groupe a fait état par ailleurs d'un résultat net, part du groupe, et un Ebitda annuels en hausse. * IMERYS IMTP.PA a annoncé mercredi un résultat courant net, part du groupe, en baisse de 22,3% en 2019 et maintient son dividende stable. * UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD URW.AS a annoncé mercredi un partenariat stratégique avec Crédit Agricole Assurances et La Française sur un portefeuille de cinq centres commerciaux en France d'un montant de 2 milliards d'euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Laetitia Volga, édité par)

