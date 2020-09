Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 24/09/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 24 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SUEZ SEVI.PA a logé mercredi son activité Eau France dans une fondation de droit néerlandais pour les quatre années à venir afin de la rendre "inaliénable", une décision qui a pour effet d'entraver le projet de rachat du groupe porté par VEOLIA VIE.PA . * NEOEN NEOEN.PA a publié mercredi des résultats semestriels en forte hausse (+33% pour le chiffre d'affaires, +58% pour l'Ebitda) et a resserré sa fourchette de prévision d'Ebitda annuel en disant tabler sur une marge de 85%. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +1.36% SUEZ Euronext Paris -0.33% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.57%