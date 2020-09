Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 28/09/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 28 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * LATÉCOÈRE LAEP.PA - La cotation du titre Latécoère, qui avait été suspendue vendredi, reprendra lundi à l'ouverture du marché, à la suite de l'annonce du projet de transformation de l'entreprise en France visant à assurer la pérennité de son activité et la poursuite de son développement dans le contexte de crise sanitaire, a annoncé la société vendredi dans un communiqué. * ROLLS-ROYCE RR.L a déclaré vendredi ne pas avoir pris de décision finale concernant une allocation d'actions à des investiseurs potentiels, "y compris avec quelque fonds souverain que ce soit". Ce communiqué est une réaction à une information de Sky News faisant état de conversations entre Rolls-Royce et le fonds souverain du Koweït au sujet d'une prise de participation dans le cadre de son augmentation de capital. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris 0.00% ROLLS-ROYCE HLDG LSE +3.43%