* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 27 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE.PA étudie l'opportunité de céder des actifs en Amérique du Nord dans le traitement de l'eau qui pourraient lui rapporter jusqu'à 500 millions d'euros, rapporte vendredi l'agence Bloomberg qui cite des personnes au fait du dossier. * RENAULT RENA.PA /PSA PEUP.PA - Le gouvernement a revu à la baisse le dispositif de prime à la conversion octroyée pour l'achat d'une voiture neuve en échange de la mise au rebut d'un véhicule ancien, qui avait été renforcé en juin pour soutenir le secteur automobile face à la crise du coronavirus. * SOLOCAL LOCAL.PA - Les actionnaires de Solocal ont approuvé vendredi le plan de restructuration de la dette proposée par la société, lourdement endettée, à la suite d'un accord avec ses créanciers, a annoncé le groupe dans un communiqué. * La banque publique italienne Cassa Depositi e Prestiti (CDP) pourrait prendre une participation de contrôle dans Autostrade per l'Italia à l'occasion de la mise en Bourse de la filiale d'autoroutes du groupe d'infrastructures ATLANTIA ATL.MI , a dit dimanche à Reuters une source proche du dossier. Le fonds activiste TCI Fund Management a annoncé s'être plaint auprès de la Commission européenne de l'"expropriation illégitime" d'Autostrade per l'Italia par le gouvernement italien. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

Valeurs associées ATLANTIA MIL -3.18% SOLOCAL Euronext Paris -2.58% RENAULT Euronext Paris -1.52% PEUGEOT Euronext Paris -1.75% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.38%