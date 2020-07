Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 21/07/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 21 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * REMY COINTREAU RCOP.PA doit publier en avant-Bourse son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020-2021. VALEO VLOF.PA est attendu après Bourse sur ses résultats du premier semestre. * NOVARTIS NOVN.S et UBS UBSG.S publieront en avant-Bourse. * AIR FRANCE-KLM AIR.PA a conclu un accord provisoire avec les pilotes de sa branche française Air France pour transférer certains services intérieurs à la filiale à bas prix Transavia, alors que le groupe aérien, confronté à la crise du coronavirus, accélère sa restructuration. * CONTINENTAL CONG.DE - L'équipementier automobile allemand a annoncé lundi une chute de près de 40% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 6,62 milliards d'euros, ainsi qu'une marge d'exploitation négative de 9,6% et une génération de trésorerie elle aussi dans le rouge de 1,78 milliard d'euros. Il s'est dit dans l'incapacité de fournir des objectifs annuels pour 2020. * BAYER BAYGn.DE n'est pas parvenu à convaincre une cour d'appel californienne d'infirmer un verdict rendu en faveur d'un jardinier ayant affirmé que le Roundup, herbicide à base de glyphosate de Monsanto, filiale du groupe allemand, était à l'origine de son cancer. * La filiale d'ENGIE ENGIE.PA au Brésil a annoncé lundi avoir conclu un accord avec Petrobras PETR4.SA pour racheter les 10% du réseau de gazoducs TAG détenus par le groupe pétrolier public brésilien. * GETLINK GETP.PA a annoncé lundi un pic de fréquentation le 18 juillet pour Eurotunnel. * VIRBAC VIRB.PA - Le groupe pharmaceutique vétérinaire a prévenu lundi s'attendre à une baisse de ses ventes pour l'ensemble de l'année 2020, en raison de pressions sur les approvisionnements dues à la crise du coronavirus et d'une demande incertaine. * ADOCIA ADOC.PA a fait état lundi d'une perte opérationnelle de 11,1 millions d'euros au premier semestre, contre une perte de 13 millions à la même période un an plus tôt. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Blandine Hénault)

