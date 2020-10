Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 20/10/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 20 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * MERCIALYS MERY.PA a fait état lundi d'une baisse de 2,6% de ses revenus locatifs à fin septembre à 138,3 millions d'euros et de tendances estivales encourageantes bien que le rebond épidémique appelle à la vigilance. * ATLANTIA ATL.MI - TCI Fund Management a augmenté sa participation au capital du groupe d'infrastructure italien Atlantia à plus de 10%, a déclaré lundi un de ses responsables du fonds activiste à Reuters. * INTESA SANPAOLO ISP.MI s'apprête à relever sa participation dans le groupe spécialisé dans les paiements électroniques SIA en rachetant 2,85% du capital détenu par BANCA MEDIOLANUM BMED.MI , a déclaré lundi une source proche du dossier. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées ATLANTIA MIL 0.00% BCA MEDIOLANUM MIL 0.00% INTESA SANPAOLO MIL 0.00% MERCIALYS Euronext Paris +4.73%