* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 2 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * TÉLÉCOMS - Les enchères destinées à attribuer des fréquences mobiles 5G aux opérateurs télécoms français se sont conclues jeudi à l'issue de leur troisième journée, portant le total des recettes à près de 2,8 milliards d'euros pour l'Etat français. Dans le cadre des enchères, ORANGE ORAN.PA a obtenu 4 blocs, SFR (Altice ATCA.AS ) 3 blocs, Bouygues Telecom (BOUYGUES BOUY.PA ) 2 blocs et Iliad ILD.PA 2 blocs. * LAGARDERE LAGA.PA VIVENDI VIV.PA - Vivendi a annoncé jeudi avoir augmenté sa participation dans Lagardère et détenir désormais 26,7% du capital et contrôler 20,2% des droits de vote. * KORIAN KORI.PA a annoncé jeudi être entré en discussions exclusives en vue du rachat d'Inicea, un spécialiste de la santé mentale, auprès du fonds Antin Infrastructure Partners. L'accord valorise Inicea à 360 millions d'euros et Korian, qui ajoutera 19 cliniques psychiatriques aux 11 qu'il exploite déjà en France, financera l'opération par une augmentation de capital de 400 millions d'euros avec droit préférentiel de souscription. * ELIOR ELIOR.PA a annoncé jeudi un plan de suppression de 1.888 postes en France dans la restauration d'entreprise en raison des difficultés de cette activité face à la crise du coronavirus, qui a notamment accéléré le développement du télétravail. * EDF EDF.PA estime que la réforme de la régulation du parc nucléaire français aboutira rapidement et compte lancer sa propre réorganisation dans la foulée, ont indiqué à Reuters deux sources au fait du dossier. * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - KLM, branche néerlandaise d'Air France-KLM, a annoncé jeudi avoir soumis son plan de restructuration à l'Etat néerlandais, condition au déblocage d'une aide de 3,4 milliards d'euros. * GETLINK GETP.PA et NEXITY NEXI.PA ont annoncé jeudi la signature d'un partenariat afin de développer 4.000 nouveaux logements sur 4 ans à Paris, en région parisienne et dans les grandes métropoles régionales françaises, pour le compte de la filiale résidentielle de Gecina. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

