* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 19 août (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * RWE RWEG.DE - Le groupe d'énergie allemand a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant d'environ deux milliards d'euros par le biais d'une procédure de constitution accélérée du livre d'ordres afin de financer le rachat, annoncé fin juillet, d'un portefeuille de projets éoliens et solaires à NORDEX NDXG.DE . * LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LSE.L a fixé au 21 août la date limite pour le dépôt des offres indicatives de rachat de MTS, la plate-forme obligataire de Borsa Italiana, et au 11 septembre celle des offres sur l'ensemble de l'opérateur boursier italien, a-t-on appris de sources proches du dossier. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

