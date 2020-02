Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 03/02/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 3 février (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * TAKEAWAY.COM TKWY.AS a annoncé vendredi soir que son offre d'achat sur le spécialiste britannique de la livraison de repas JUST EAT JE.L était désormais inconditionnelle. La cotation du nouvel ensemble doit débuter ce lundi sur le London Stock Exchange. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Marc Angrand)

Valeurs associées JUST EAT TAKEAW Euronext Amsterdam 0.00% JUST EAT LSE -0.45%