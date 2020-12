Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 01/12/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 1er décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * EDF EDF.PA - La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé lundi soir avoir reçu pour 2021 un total de demandes de 146,2 térawattheures (TWh) d'électricité dans le cadre du mécanisme Arenh, un volume en légère baisse sur un an. * CASINO CASP.PA a annoncé lundi avoir finalisé la vente à Aldi France de 545 magasins Leader Price, deux supermarchés Casino et trois entrepôts pour une valeur d'entreprise de 717 millions d'euros. * SUEZ SEVI.PA a finalisé la vente de ses activités de recyclage et de valorisation en Suède pour environ 357 millions d'euros. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -0.74% EDF Euronext Paris -2.12% SUEZ Euronext Paris -0.25%