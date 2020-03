Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 06/03/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 6 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS AIR.PA a annoncé jeudi la livraison depuis le début de l'année de 86 appareils et n'a enregistré aucun commande en février (274 commandes nettes en janvier). * JCDECAUX JCDX.PA prévoit d'adopter le statut de société européenne, a annoncé le groupe jeudi. Le projet sera présenté aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale le 14 mai 2020. L'agenda France et international à 7 jours : (Laetitia Volga, édité par)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.92% JCDECAUX SA. Euronext Paris -0.20%