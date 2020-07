Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 07/07/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 7 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SODEXO EXHO.PA publiera mardi en avant-Bourse son chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de son exercice 2019-2020. * ICADE ICAD.PA a annoncé lundi avoir cédé un ensemble immobilier en cours de réalisation à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) pour 109 millions d'euros hors taxes au gestionnaire d'actifs Primonial REIM. * EIFFAGE FOUG.PA et ENGIE ENGIE.PA ont annoncé lundi avoir remporté un contrat de 58 millions d'euros pour la construction du système de ventilation et de désenfumage de la ligne 16 et d'une partie de la ligne 17 du Grand Paris Express. Le contrat se répartit à hauteur de 31 millions d'euros pour Eiffage Energie Systèmes et de 27 millions d'euros pour Engie Solutions. * BIC BICP.PA a annoncé lundi la nomination avec effet immédiat de Chad Spooner au poste de directeur financier, en remplacement de Jim DiPietro. * HEIDELBERCEMENT HEIG.DE a prévenu lundi qu'une revue de ses actifs au cours du deuxième trimestre l'avait contraint à passer dans ses comptes une dépréciation de 3,4 milliards d'euros en raison de l'impact sur son activité du Brexit et de la pandémie de coronavirus. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

Valeurs associées BIC Euronext Paris +1.13% ENGIE Euronext Paris +0.18% EIFFAGE Euronext Paris +0.75% ICADE Euronext Paris -0.47% SODEXO Euronext Paris +1.99% HEIDELBERGCEMENT AG O.N. XETRA +1.87%