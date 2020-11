Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 16/11/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 16 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * NEXI NEXII.MI - Le spécialiste italien des paiements électroniques a annoncé dimanche avoir conclu un accord de fusion avec son concurrent danois Nets dans le cadre d'une opération de 7,8 milliards d'euros réalisée entièrement en actions. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.AS - Le président du directoire, Christophe Cuvillier et le directeur financier Jaap L. Tonckens pourraient démissionner dans les prochains jours, a rapporté Le Journal du Dimanche. Vendredi, l'hommes d'affaires Léon Bressler, ancien dirigeant d'Unibail, a été élu président du conseil de surveillance du groupe d'immobilier commercial après avoir réussi à contrer le projet d'augmentation de capital défendue par la direction. * AXA AXAF.PA , SOCIETE GENERALE SOGN.PA - Le groupe d'assurances a subi en 2019 un redressement fiscal de plusieurs dizaines de millions d'euros au sujet d'un montage au Luxembourg élaboré avec la Société générale, a rapporté dimanche Mediapart. * WORLDLINE WLN.PA a annoncé vendredi que le retrait obligatoire de toutes les actions INGENICO INGC.PA qui n'ont pas été apportées à son offre publique interviendrait jeudi, le 19 novembre. (Le communiqué: ) * ATLANTIA ATL.MI a fait état vendredi d'une perte nette de 718 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année et abaissé ses prévisions pour l'ensemble de 2020, évoquant une perte de chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros contre 3,0 milliards prévu auparavant. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées ATLANTIA MIL -4.87% NEXI MIL -1.28% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam 0.00% AXA Euronext Paris +2.08% SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.30% INGENICO GROUP Euronext Paris 0.00% WORLDLINE Euronext Paris +1.37%