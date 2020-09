Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 23/09/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 23 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VEOLIA VIE.PA /SUEZ <SEVI.PA/ENGIE ENGIE.PA - Le débat continue sur le prix proposé par Veolia pour le rachat de l'essentiel de la participation d'Engie au capital de Suez. Philippe Varin et Bertrand Camus, respectivement président et directeur général de Suez, et Antoine Frérot, PDG de Veolia, doivent s'exprimer dans la journée à l'Assemblée nationale. * SANOFI SASY.PA ET GLAXOSMITHKLINE GSK.L ont annoncé mardi avoir signé des accords avec le gouvernement du Canada pour lui fournir, dès 2021, jusqu'à 72 millions de doses de leur candidat vaccin adjuvanté contre le COVID-19. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.67% SANOFI Euronext Paris -1.30% SUEZ Euronext Paris +0.78% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.41% GLAXOSMITHKLINE LSE -0.53%