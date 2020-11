Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 25/11/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 25 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ALTICE EUROPE ATCA.AS et NEXT PRIVATE ont annoncé mardi dans un communiqué que l'offre de rachat de toutes les actions ordinaires A et B dans le capital d'Altice Europe par Next Private B.V, au prix de 4,11 euros par action, serait lancée mercredi et courrait jusqu'au 21 janvier 2021. * ACCOR ACCP.PA a annoncé mardi le rachat des marques de SBE, un investissement de 300 millions d'euros, et l'ouverture de négociations exclusives avec le britannique Ennismore en vue d'un rapprochement sur le segment de l'hôtellerie "lifestyle" via la création d'une nouvelle entité rassemblant 12 enseignes et 73 hôtels en exploitation. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam 0.00% ACCOR Euronext Paris +4.62%