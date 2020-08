Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 21/08/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 21 août (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * LAGARDÈRE LAGA.PA - Le fonds activiste Amber Capital a formellement demandé au groupe dirigé par Arnaud Lagardère la convocation d'une assemblée générale, en vue notamment de remplacer plusieurs membres du conseil de surveillance. * BAYER BAYGn.DE a annoncé jeudi soir qu'il débourserait environ 1,6 milliard de dollars (1,35 milliard d'euros) pour clore à l'amiable environ 90% des quelque 39.000 procédures judiciaires en cours aux Etats-Unis mettant en cause son dispositif contraceptif Essure. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -2.67% VIVENDI Euronext Paris -1.00% BAYER XETRA -1.86%