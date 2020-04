Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 09/04/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 9 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS AIR.PA a annoncé jeudi avoir remporté 290 commandes nettes et livré 122 appareils au premier trimestre, précisant avoir réduit ses cadences de production en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus. * RENAULT RENA.PA - Le conseil d'administration du groupe automobile doit se prononcer dans la journée sur le maintien ou non du dividende au titre de 2019, a-t-on appris mercredi de trois sources proches du groupe. * BOLLORÉ BOLL.PA a annoncé un projet d'offre publique d'achat sur BLUE SOLUTIONS BLUE.PA au prix de 17 euros par action. * LUFTHANSA LHAG.DE - Austrian Airlines, filiale autrichienne de la compagnie allemande, a déclaré mercredi avoir engagé des discussions avec le gouvernement de Vienne sur une possible aide publique visant notamment à limiter les suppressions de postes. * BONDUELLE BOND.PA a annoncé mercredi suspendre ses objectifs financiers pour l'exercice 2019-2020, tout en précisant avoir engagé "des actions visant à limiter les impacts défavorables de la crise". (Le communiqué: ) (Marc Angrand)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.86% BLUE SOLUTIONS Euronext Paris 0.00% BOLLORE Euronext Paris -2.42% BONDUELLE Euronext Paris -1.80% RENAULT Euronext Paris -0.52% DT LUFTHANSA XETRA -0.55%