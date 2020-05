Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 06/05/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 6 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AXA AXAF.PA a prévenu mardi que les retombées de la crise sanitaire en cours auraient un impact "significatif" sur ses résultats 2020 tout en disant avoir enregistré un nombre "limité" de notifications de sinistres liés au coronavirus au mars. * CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés européens. * EUROPCAR MOBILITY GROUP EUCAR.PA a publié mardi une perte nette trimestrielle de 104,8 millions d'euros et dit s'attendre à une reprise lente de son activité cet été après des mois d'avril et mai encore fortement touchés par l'impact de la crise sanitaire en cours. * ORPEA ORP.PA a fait état mardi d'une croissance organique de 3,9% au premier trimestre mais a suspendu ses objectifs 2020. (Le communiqué: ) * VICAT VTP.PA a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 2,6% en publié mais quasi stable à périmètre et taux de change constants en évoquant un "très fort ralentissement" en fin de premier trimestre et dit s'attendre à "un impact significatif" de la crise sanitaire sur ses résultats et ses ratios au premier semestre. (Le communiqué: ) * NORWEGIAN AIR NWC.OL - La compagnie aérienne, qui cherche à améliorer son bilan pour pouvoir bénéficier des dispositifs d'aide de l'Etat norvégien, a annoncé mardi qu'elle allait émettre de nouvelles actions au prix de 1 couronne par titre, soit avec un rabais de 79% par rapport au cours de clôture de 4,80 couronnes mardi en Bourse d'Oslo. * GENERALI GASI.MI a réaffirmé mardi soir la solidité de ses fonds propres après l'abaissement par Fitch de sa note de solidité financière à A- contre A, conséquence de la dégradation de la note souveraine italienne par l'agence L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

