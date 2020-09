Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 29/09/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 29 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * TARKETT TKTT.PA a annoncé lundi anticiper des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché compte tenu des niveaux actuels d'activité et du rythme de réduction des coûts depuis le début du troisième trimestre. Le groupe s'attend à ce que la rentabilité du T3 soit préservée avec une marge d'EBITDA ajusté supérieure à celle de l'année dernière. (Le communiqué: https://bit.ly/3jet30b) * QUADIENT QDT.PA a fait part lundi d'un chiffre d'affaires en baisse de 12,8% en organique à 485 millions d'euros au premier semestre et d'un résultat net en baisse à 21 millions d'euros et prévoit une baisse organique du chiffre d'affaires annuel d'environ 10% par rapport à 2019. (Le communiqué: https://bit.ly/3mZtG04) * FNAC DARTY FNAC.PA a annoncé lundi être entrée en négociation exclusive avec Mirage Retail Group en vue de la cession de sa filiale néerlandaise BCC, une marque d'électronique grand public, pour "un prix symbolique". (Le communiqué: https://bit.ly/2S3f69o) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +3.55% QUADIENT Euronext Paris +3.99% TARKETT Euronext Paris +5.16%