* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 19 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * le SECTEUR AUTOMOBILE pourrait réagir aux chiffres mensuels des immatriculations de voitures neuves en Europe attendus à 06h00 GMT. * SOLOCAL LOCAL.PA a annoncé lundi avoir engagé des discussions en vue d'obtenir un prêt garanti par l'Etat et dit devoir suspendre le paiement d'un coupon obligataire prévu le 15 juin. * INTESA SANPAOLO ISP.MI - Fitch a abaissé la note d'émetteur à long terme de la banque italienne à BB+ contre BBB-, avec une perspective stable. (Le communiqué: ) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

