* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 27 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * ENGIE ENGIE.PA - L'agence S&P a annoncé vendredi avoir abaissé la note de crédit d'Engie de A- à BBB+ avec perspective stable, s'attendant à ce que le bénéfice du groupe baisse en raison de la récession provoquée par le coronavirus alors qu'elle prévoyait de la croissance auparavant. * CAMPARI CPRI.MI est prêt à réaliser d'importantes acquisitions afin de maintenir son avance dans le cadre de la consolidation en cours du secteur des spiritueux, a déclaré le directeur général du groupe italien. Les principaux concurrents du groupe sont le britannique Diageo DGE.L ainsi que les français LVMH LVMH.PA et Rémy-Cointreau RCOP.PA . * ALTEN LTEN.PA a annoncé vendredi une croissance de l'activité de 7,3% au premier trimestre et a averti qu'il accuserait un repli de son activité de 9% au premier semestre. * ICADE ICAD.PA a annoncé vendredi une baisse de 10% de son chiffre d'affaires à 271,9 millions d'euros (-13,6% a périmètre constant) et maintient la suspension de ses prévisions annuelles face à la gravité et l'incertitude de la crise du coronavirus. (Le communiqué: https://bit.ly/3cNKh10) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Laetitia Volga)

