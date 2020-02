Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 27/02/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 27 février (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * VIVENDI VIV.PA / MEDIASET MS.MI - Un tribunal néerlandais a rejeté mercredi la demande de Vivendi VIV.PA de suspendre le projet de Mediaset MS.MI de créer une holding aux Pays-Bas pour y regrouper ses activités en Espagne et en Italie. * EIFFAGE FOUG.PA a annoncé mercredi un résultat opérationnel courant de 2 milliards d'euros en hausse de 8,0% pour 2019 et relève son dividende 16,7% à 2,80 euros par action. * FNAC DARTY FNAC.PA a fait état d'un bénéfice net des activités poursuivies à 114 millions d'euros contre 158 millions d'euros un an auparavant et confirme ses objectifs à moyen terme. (Le communiqué: https://bit.ly/32ruhxF) * IPSOS ISOS.PA a annoncé une croissance organique de son chiffre d'affaires de 3,8% à 2 milliards d'euros et confirme ses objectifs annuels tout en ajoutant que ses activités seront impactées en Chine selon la durée de l'épidémie. * NOKIA NOKIA.HE explore des options stratégiques et des travaille avec des conseillers en vue de vente et du fusion potentielles d'actifs, rapporte mercredi Bloomberg, citant des sources proche de l'affaire. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Laetitia Volga, édité par)

Valeurs associées MEDIASET MIL +3.74% EIFFAGE Euronext Paris -0.57% FNAC DARTY Euronext Paris +0.71% IPSOS Euronext Paris +1.25% VIVENDI Euronext Paris +0.28% NOKIA XETRA +0.96% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67%