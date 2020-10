Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 22/10/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 22 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * FNAC DARTY FNAC.PA a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7,3% à données comparables. * ASTRAZENECA AZN.L - L'un des participants à des essais cliniques du vaccin expérimental contre le COVID-19 développé par le groupe avec l'université d'Oxford est décédé, ont annoncé mercredi les autorités brésiliennes, précisant que les essais se poursuivraient. * CONTINENTAL CONG.DE - L'équipementier automobile allemand a annoncé mercredi que le troisième trimestre se solderait par une perte après des dépréciations et des dépenses de restructuration, en dépit d'une amélioration de sa marge d'exploitation ajustée. * GECINA GFCP.PA - La foncière a annoncé mercredi avoir revu à la hausse son objectif de résultat net courant à 5,70 euros par action, le haut de la fourchette annoncée en juillet, en évoquant une amélioration de la visibilité pour le dernier trimestre de l'année. * SOPRA STERIA SOPR.PA a annoncé mercredi avoir détecté la veille au soir une cyberattaque sur son réseau informatique. Des mesures de sécurité ont été prises afin de limiter les risques de propagation et le groupe s'efforce d'assurer un retour à la normale le plus rapidement possible et met tout en oeuvre pour assurer la continuité de l'activité. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +1.26% GECINA Euronext Paris -3.74% SOPRA STERIA Euronext Paris -0.80% ASTRAZENECA LSE -1.85% CONTINENTAL XETRA -0.39%