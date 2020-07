Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 10/07/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 10 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ADP ADP.PA a annoncé jeudi l'ouverture de négociations avec les organisations syndicales avec pour objectif de conclure accord d'activité partielle de longue durée, un accord de performance collective et un accord de rupture conventionnelle collective, expliquant que le retour au niveau de trafic de 2019 ne devrait avoir lieu qu'entre 2024 et 2027. * SOPRA STERIA GROUP SOPR.PA a annoncé jeudi avoir conclu l'acquisition de SODIFRANCE SDIF.PA sur la base d'un prix de 62,8 millions d'euros pour 100% du capital, ce qui le conduira à lancer une offre de retrait au prix de 17,99 euros par action Sodifrance. (Le communiqué: ) * KAUFMAN & BROAD KOF.PA a publié jeudi un chiffre d'affaires semestriel en baisse de 45,3% et un bénéfice d'exploitation (Ebit) pratiquement divisé par six à 12,3 millions, précisant tabler pour l'ensemble de l'exercice sur un CA d'environ un milliard d'euros et une marge d'exploitation (Ebit) proche de 6%. (Le communiqué: ) * BÉNÉTEAU CHBE.PA a fait état jeudi d'une chute de 17,3% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de son exercice décalé 2019-2020 et table sur un repli de 16% à 18% du CA annuel avec une marge d'Ebitda supérieure à 8% et un résultat opérationnel courant à l'équilibre. Le groupe ajoute vouloir "réduire sensiblement" ses capacités de production dans les mois à venir tout en réduisant ses coûts fixes. * QIAGEN QIA.DE a publié jeudi soir des résultats trimestriels préliminaires soutenus par la demande de matériels de tests, disant tabler sur une croissance de 18% à 19% du chiffre d'affaires et un bond de 68% environ du bénéfice par action ajusté sur la période. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

