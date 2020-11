Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 05/11/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 5 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS AIR.PA - Fitch a abaissé la note d'émetteur long terme du groupe de A- à BBB+, avec une perspective stable, pour prendre en compte le scénario d'une reprise plus longue qu'anticipé initialement du marché de l'aviation commerciale. (Le communiqué: ) * SUEZ VIE.PA - Le fonds activiste CIAM, favorable à l'offre d'achat de Veolia VIE.PA s'apprête à demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de Suez qui pourrait se tenir d'ici fin janvier, a rapporté mercredi le Figaro, en citant la PDG de CIAM. * EIFFAGE FOUG.PA a confirmé tabler sur une forte baisse de son activité et de ses résultats sur l'ensemble de l'année, après un troisième trimestre marqué par un recul de 13,7% du chiffre d'affaires à périmètre et changes constants. * EDF EDF.PA , Bercy et le ministère de la Transition écologique travaillent à un programme de construction de six réacteurs nucléaires d'ici 2044 sur la base d'un devis de 47,2 milliards d'euros, selon un document publié mercredi par Contexte. * BPER BANCA EMII.MI - La cinquième banque d'Italie a fait état mercredi d'une baisse moins marquée qu'attendu de ses bénéfices au troisième trimestre grâce à la croissance de ses revenus et à la diminution de ses provisions sur créances douteuses. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

Valeurs associées BPER BANCA MIL +2.31% AIRBUS Euronext Paris +3.47% EDF Euronext Paris +2.17% EIFFAGE Euronext Paris +2.33% WENDEL Euronext Paris +3.66% SUEZ Euronext Paris +1.19% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +2.09%