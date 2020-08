Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 03/08/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 3 août (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * BOLLORÉ BOLL.PA a publié vendredi un chiffre d'affaires en baisse de 1% au S1 à 11,612 milliards d'euros et un Ebitda au S1 en hausse de 10% à 1,55 milliard d'euros. Le groupe explique dans un communiqué qu'il lui est difficile à ce jour de déterminer comment la crise du coronavirus impactera ses résultats annuels. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA , NATIXIS CNAT.PA et CNP ASSURANCES doivent publier leurs résultats du S1 avant l'ouverture de la Bourse de Paris. * SIEMENS HEALTHINEERS SHLG.DE a annoncé dimanche son intention d'acquérir l'américain Varian Medical Systems VAR.N dans une opération valorisant le fabricant de dispositif et de logiciels pour le traitement du cancer à 16,4 milliards de dollars (13,9 milliards d'euros). L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.