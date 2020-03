Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 05/03/2020 à 08:39









(Actualisé avec Aviva, Norwegian Air, Finnair, Domino's Pizza et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 5 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée : * JCDECAUX JCDX.PA prévoit une baisse de son chiffre d'affaires organique de l'ordre de 10% au premier trimestre 2020 du fait de l'impact de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le groupe jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats annuels. * AIRBUS AIR.PA songe à réduire sa production d'A330neo pour s'adapter au coup de frein subi par le secteur aérien à cause de l'épidémie de coronavirus, rapporte mercredi l'agence Bloomberg qui s'appuie sur des sources proches du dossier. * AVIVA AV.L a fait état jeudi d'un résultat annuel record à 3,2 milliards de livres sterling (3,7 milliards d'euros) en 2019 (+6%) et a annoncé le paiement d'un dividende de 30,9 pence par action, supérieur de 3% au consensus. * NORWEGIAN AIR SHUTTLE NWC.OL a retiré toutes ses prévisions financières en disant ne pas pouvoir évaluer l'impact sur ses résultats du coronavirus. La compagnie a annulé 22 vols prévus entre les Etats-Unis et l'Europe du 28 mars au 5 mai. * FINNAIR FIA1S.HE a annoncé jeudi un objectif de neutralité carbone à horizon 2045. * DOMINO'S PIZZA DOM.L a fait état jeudi d'un bénéfice courant annuel avant impôt en légère baisse, à 98,8 millions de livres sterling (114 millions d'euros) contre 100 millions de livres sterling un an plus tôt. * ARCELORMITTAL MT.AS - Quatre candidats se sont manifestés en vue d'une éventuelle reprise de l'usine de production de rails de Hayange en Moselle, laissée à l'écart du rachat de sa maison mère British Steel par le chinois Jingye, a déclaré mercredi le ministre français de l'Economie. Selon une source syndicale, le numéro un mondial de l'acier ArcelorMittal, l'allemand Saarstahl ainsi que la société Olympus Steel, qui est la maison mère de British Steel, sont sur les rangs. Liberty House est également cité mais selon une autre source au fait du dossier, le britannique n'est pas intéressé. * ARKEMA AKE.PA - Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "achat" contre "vendre" auparavant, avec un objectif de cours revu à 101 euros contre 85 euros. * PERNOD RICARD PERP.PA a annoncé jeudi la signature d'un accord pour une prise de participation significative dans Ki No Bi Kyoto Dry Gin, un gin artisanal produit en petite série au Japon. * NICOX NCOX.PA espère lancer la phase 3 de l'étude clinique évaluant le NCX 470 dans le traitement du glaucome au deuxième trimestre 2020 après avoir eu une réunion "positive" avec la FDA, l'autorité de santé américaine, sur la fin de l'étude de phase 2. * PROSIEBENSAT.1 MEDIA PSMGn.DE a annoncé jeudi le rachat par sa filiale de commerce en ligne NuCom de la société américaine Meet Group MEET.O pour 500 millions de dollars. * HUGO BOSS BOSSn.DE a prévenu jeudi que le coronavirus aurait un impact important sur ses résultats du premier trimestre, avec en particulier une chute des ventes en Asie, et prévoit un retour graduel à la normal au milieu de l'année. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

