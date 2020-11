Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 24/11/2020 à 07:32









(Actualisé avec Volkswagen/Traton, JD Sports, Enel, SMCP et Innate Pharma) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 24 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * TOTAL TOTF.PA envisage un plan de départs volontaires en France qui pourrait entraîner 700 suppressions de postes dans les sièges du groupe, a annoncé lundi Thierry Defresne, délégué syndical central CGT Total Raffinage Pétrochimie. * NEOEN NEOEN.PA - Bpifrance a annoncé lundi la mise en vente de 684.158 actions Neoen, soit environ 0,80% du capital, via un placement reservé aux investisseurs qualifiés, une cession qui ramènera sa participation à environ 5%. * VOLKSWAGEN VOWG_DE /TRATON 8TRA.DE - Scania, filiale de Traton (la division poids lourds de Volkswagen), a annoncé mardi à Reuters avoir racheté un constructeur de poids lourds en Chine pour se développer sur le premier marché mondial. * JD SPORTS JD.L est entré en négociations exclusives avec Debenhams pour un rachat de la chaîne de grands magasins en difficulté Debenhams, a rapporté lundi le Times. * ENEL ENEI.MI doit intégrer dans son projet de cession de sa participation dans Open Fiber, le réseau haut débit qu'il contrôle conjointement avec la banque publique Cassa Depositi e Prestiti (CDP), le fait que la création d'un réseau unique de fibre optique en Italie ne peut pas attendre, a dit lundi le gouvernement italien au groupe d'électricité. * VODAFONE VOD.L a annoncé lundi avoir repris ses opérations en Allemagne après une panne de plus de trois heures sur son réseau mobile. * SMCP SMCP.PA - Goldman Sachs dégrade sa recommandation à "vendre" contre "neutre. * INNATE PHARMA IPH.PA - Evercore ISI reprend son suivi avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours de 6 dollars. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

