(Actualisé avec Atos, Worldline, Plastic Omnium, Deutsche Telekom et Covestro) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 19 février (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les indices boursiers sont attendus en hausse : * RENAULT RENA.PA - Moody's a abaissé mardi de Baa3 (catégorie investissement) à Ba1 (catégorie spéculative) sa note de crédit à long terme de Renault en raison de la faible performance opérationnelle du groupe automobile en 2019. L'agence de notation a maintenu sa perspective stable. * ATOS ATOS.PA a fait état mercredi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 2,2% au quatrième trimestre et de 1,4% sur l'ensemble de l'année 2019. Le groupe a dit viser une croissance organique de l'ordre de 2% en 2020. * WORLDLINE WLN.PA a dit mercredi que le risque potentiel sur son activité de l'épidémie de coronavirus était "très limité". Il a par ailleurs fait état d'une croissance organique de 6,9% en 2019 et dit viser une amélioration de la croissance organique, de la profitabilité et de la génération de trésorerie pour 2020. * PLASTIC OMNIUM PLOF.PA a publié mercredi un Ebitda en hausse de 9,5% en 2019 et a dit s'attendre à une progression du résultat opérationnel et de l'Ebitda en valeur pour 2020 grâce à un programme de réduction des coûts renforcé. * PERNOD RICARD PERP.PA a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec la start-up espagnole Glovo pour la livraison à la demande de vins et spiritueux. * DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE , qui devrait finaliser en 2020 la fusion entre sa filiale américaine T-Mobile et Sprint S.N , a prévenu mercredi d'une baisse de 3% cette année de son Ebitda ajusté. * COVESTRO 1COV.DE - Le chimiste allemand a dit mercredi s'attendre à une baisse de son Ebitda au premier trimestre et pour l'ensemble de 2020 après avoir fait moins bien que prévu au quatrième trimestre 2019, en raison d'une concurrence accrue et d'une baisse des prix sur ses principaux produits. * TECHNICOLOR TCH.PA a annoncé mardi un chiffre d'affaires annuel des activités poursuivies de 3,8 milliards d'euros, en hausse de 7,3% à taux de change constants, et un Ebitda ajusté de 246 millions d'euros (avant IFRS 16). Le groupe a perdu plus de 43% en Bourse sur les trois dernières séances après la présentation jeudi soir de son plan stratégique 2020-2022. (Le communiqué: https://bit.ly/2SQenZe) * ALTEN LTEN.PA a publié mardi ses résultats annuels, marqués par une hausse de 4% de son résultat net, part du groupe, à 164,2 millions d'euros et par un flux de trésorerie disponible multiplié par deux à 160,3 millions d'euros. (Le communiqué: https://bit.ly/37AXg2L) * CAPGEMINI CAPP.PA a annoncé mardi le rachat d'Advectas, un groupe scandinave de Business Intelligence et de science des données, sans en révéler le montant. (Le communiqué: https://bit.ly/2P118DS) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: LE POINT sur les changements de recommandation du jour :

