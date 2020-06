Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 26/06/2020 à 07:17









(Actualisé avec précisions sur Air France-KLM et ADP) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 26 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - La France et les Pays-Bas ont conclu un accord sur la contribution néerlandaise au plan de soutien à Air France-KLM, en vertu duquel le gouvernement néerlandais débloquera une aide de 3,4 milliards d'euros à KLM, a-t-on appris jeudi de deux sources au fait du dossier. * AÉROPORTS DE PARIS ADP.PA - Les vols reprennent à partir de ce vendredi à l'aéroport d'Orly après presque trois mois de fermeture. Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi avoir émis un nouvel emprunt obligataire en deux tranches d'un montant total de 1,5 milliard d'euros. * SEB SEBF.PA a annoncé jeudi que l'impact de l'épidémie sera moins élevé que prévu et estime que la perte de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre devrait être d'environ 200 millions d'euros et non de 450 millions à 500 millions d'euros comme annoncé initialement. Le résultat opérationnel d'activité est désormais attendu en territoire positif. (Le communiqué: https://bit.ly/2Z6JnHD) * LUFTHANSA LHAG.DE - Les actionnaires de Lufthansa ont soutenu jeudi le plan de sauvetage de neuf milliards d'euros mis en place par le gouvernement pour le groupe aérien allemand. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

