(Actualisé avec Roche, Deutsche Bank et CNP Assurances) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 8 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * PSA PEUP.PA et FCA FCHA.MI se sont déclarés confiants lundi de voir le Brésil confirmer son feu vert sans restriction à leur projet de fusion, malgré la demande d'analyse approfondie faite sur place. * AIRBUS AIR.PA a annoncé lundi avoir remporté 297 commandes nettes de janvier à novembre. * ROCHE ROG.S a fait état mardi de résultats encourageants pour une étude sur l'effet de trois anticorps sur plusieurs types de cancers. * DEUTSCHE BANK DBKGn.DE , Citigroup Inc C.N , ANZ ANZ.AX et six anciens employés des trois banques seront confrontés à un procès en Australie après avoir plaidé non coupable d'accusations d'entente pour manipulation des cours d'ANZ lors d'une augmentation de capital de cette dernière il y a plus de deux ans. * GTT GTT.PA a annoncé lundi avoir reçu une commande du chantier coréen Hyundai Heavy Industries (HHI) pour la conception des cuves de deux méthaniers pour le compte d'un armateur européen. * CNP ASSURANCES CNPP.PA - Berenberg entame son suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 16,50 euros. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

