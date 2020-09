Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 07/09/2020 à 06:33









(Actualisé avec Suez/Veolia) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 7 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * SUEZ SEVI.PA /VEOLIA VIE.PA - Le projet de rachat par Veolia de l'essentiel de la part d'Engie ENGIE.PA dans Suez est "aberrant pour Suez et funeste pour la France", estime le directeur général de Suez dans une interview publiée dimanche par le Figaro. * RENAULT RENA.PA a annoncé vendredi la nomination de Nicolas Maure au poste de vice-président exécutif du constructeur avec la charge de superviser "le redressement de la performance et le retour à un niveau satisfaisant de profitablilité d'ici à 2022". * SAFRAN SAF.PA - Olivier Andriès a été nommé vendredi directeur auprès du directeur général du groupe, Philippe Petitcolin, auquel il succédera le 1er janvier prochain, annonce le groupe de technologie présent dans l'aéronautique, l'espace et la défense. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.90% RENAULT Euronext Paris +4.46% SAFRAN Euronext Paris -0.45% SUEZ Euronext Paris +1.65% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -2.32%