(Actualisé avec Interparfums, UBS/Swiss Re, Beiersdorf, Logitech, Novartis, changements de recommandation) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 3 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme signalent une ouverture en hausse modérée : * SANOFI SASY.PA a annoncé lundi que la Food and drug Administration (FDA) américaine avait approuvé Sarclisa pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire. * INTERPARFUMS IPAR.PA a dit s'attendre mardi à un impact significatif de l'épidémie de coronavirus sur la distribution de tous ses produits et à une baisse de 10% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. * SWISS RE SRENH.S a annoncé mardi la nomination de l'actuel directeur général d'UBS UBSG.S , Sergio Ermotti, au poste de président du réassureur. Il prendra ses fonctions l'année prochaine au terme de son mandat chez la première banque suisse. * BEIERSDORF BEIG.DE a dit mardi s'attendre à une croissance des ventes et une rentabilité comparables cette année à celles de 2019, tout en indiquant être pour le moment dans l'impossibilité d'évaluer l'impact du coronavirus sur son activité. * AIR LIQUIDE AIRP.PA a annoncé lundi dans un communiqué être entré en négociations exclusives avec Hivest Capital partners pour lui céder CryoPDP. * NOVARTIS NOVN.S - Sandoz, la division générique du géant pharmaceutique suisse, a accepté de payer 195 millions de dollars (175 millions d'euros) pour éviter un procès concernant une affaire d'entente sur les prix des médicaments, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice. L'action Novartis perd 2,5% dans les échanges avant-Bourse. * LOGITECH INTERNATIONAL LOGN.S - Le fabricant américano-suisse de périphériques informatiques a revu son objectif de bénéfice opérationnel annuel en baisse en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur ses approvisionnements. Le titre perd 1,4% en avant-Bourse. * RENAULT RENA.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 27,3 euros contre 74 euros. * VEOLIA VIE.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver". * SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - Jefferies entame son suivi avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours de 97 euros. * VINCI SGEF.PA - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne". * LEGRAND LEGD.PA - Jefferies entame son suivi avec une recommandation à "sous-performance". * ALSTOM ALSO.PA - Jefferies entame son suivi avec une recommandation à "conserver". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: LE POINT SUR LES CHANGEMENTS DE RECOMMANDATION à Paris: (Service Marchés)

