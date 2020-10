Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 26/10/2020 à 08:09









(Actualisé avec AstraZeneca, Lufthansa, Adidas, cours en avant-Bourse et changements de recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 26 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en nette baisse : * ASTRAZENECA AZN.L - Des résultats préliminaires sur un vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford montre qu'il fournit une réponse immunitaire robuste chez les personnes âgées, rapporte lundi le Financial Times. AstraZeneca a repris les essais cliniques menés aux Etats-Unis sur son vaccin contre le coronavirus après avoir reçu le feu vert de l'autorité de santé américaine et son concurrent Johnson & Johnson JNJ.N va pouvoir faire de même, ont annoncé vendredi les deux groupes pharmaceutiques. * SAP SAPG.DE a abaissé dimanche ses prévisions annuelles et a abandonné sa prévision d'une croissance regulière de son bénéfice à moyen terme en disant que les mesures de restriction destinées à enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus pèseraient sur la demande en 2021. L'action perd plus de 6% en avant-Bourse, selon le courtier Lang & Schwarz. * LUFTHANSA LHAG.DE perd 4% en avant-Bourse après avoir dit prévoir d'immobiliser des appareils supplémentaires et de réduire les horaires de travail cet hiver en raison des restrictions sur les déplacements liées à la crise sanitaire. * EUROPCAR MOBILITY GROUP EUCAR.PA - Le loueur de voitures en difficulté a fait état lundi d'un chiffre d'affaires trimestriel divisé de moitié et a dit ne plus pouvoir formuler d'objectifs financiers annuels. * COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS CCEPC.L - L'australien Coca-Cola Amatil CCL.AX a annoncé lundi que Coca-Cola European Partners avait offert de le racheter pour 9,23 milliards de dollars australiens (5,6 milliards d'euros). * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE prévoit de faire de la marque de luxe britannique Bentley une filiale de sa division Audi dans un souci d'économies d'échelle sur son segment haut de gamme, rapporte l'hebdomadaire spécialisé allemand Automobilwoche. * SIEMENS SIEGn.DE - Le groupe américain de capital-investissement Carlyle Group CG.O est sur le point de racheter au conglomérat allemand sa division Flender, qui produit des pièces mécaniques pour l'industrie dont des générateurs pour éoliennes, pour environ 2 milliards d'euros, rapporte Bloomberg. * ADIDAS ADSGn.DE perd 2,3% en avant-Bourse après une dégradation par HSBC de son conseil sur la valeur, selon des sources de marché. * GECINA GFCP.PA a annoncé vendredi avoir levé avec succès 400 millions d'euros sur le marché obligataire avec une maturité moyenne de 10,1 années pour un taux moyen de 0,47%. * GL EVENTS GLTN.PA a finalisé les discussions avec ses obligataires portant sur 3 souches représentant un montant de 230 millions d'euros afin d'obtenir un "covenant holiday" au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020, lit-on dans un communiqué du groupe publié lundi. * EDF EDF.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et remonte l'objectif de cours à 12,1 euros contre 8,4 euros. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

