Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 09/06/2020 à 08:20









(Actualisé avec L'Oréal, Sodexo/Bureau Veritas et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 9 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse prudente : * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE - Le président du directoire, Herbert Diess, quitte la direction de la marque Volkswagen et sera remplacé par Ralf Brandstaetter, le directeur d'exploitation, a annoncé lundi le constructeur automobile allemand, confirmant une information Reuters. * AÉRONAUTIQUE - Le gouvernement français doit présenter à partir de 07h00 GMT son plan de soutien au secteur, très durement touché par la crise du coronavirus. * LUFTHANSA LHAG.DE prend 4% en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz, portée par la reprise du trafic aérien. * NESTLE NESN.S a annoncé lundi la cession de sa marque de pâtes Buitoni en Amérique du Nord à la société de capital-investissement Brynwood Partners. * L'ORÉAL OREP.PA , Chanel et Revlon se dirigent vers l'abandon de l'utilisation du talc dans certains produits sur fond de procédures lancées aux Etats-Unis accusant ce produit de favoriser des cancers, montrent des documents que Reuters a pu consulter. * SODEXO EXHO.PA et BUREAU VERITAS BVI.PA s'associent pour la mise en oeuvre d'un label certifiant les mesures sanitaires destinées à accompagner la reprise d'activité, a annoncé mardi Sodexo. (Le communiqué: ) LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.