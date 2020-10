Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 16/10/2020 à 08:28









(Actualisé avec secteur automobile, Volvo AB et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 16 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse : * LVMH LVMH.PA a annoncé jeudi un recul de 7% en données organiques de son activité au troisième trimestre, un chiffre meilleur que prévu par les analystes, la bonne performance de l'activité mode et maroquinerie ayant permis de compenser partiellement le recul des autres divisions, plus impactées par la pandémie de coronavirus. * SECTEUR AUTOMOBILE - Le marché automobile européen a renoué avec la croissance en septembre, enregistrant sa première hausse depuis le début de l'année, mais il accuse encore une chute de près de 30% sur les neuf premiers mois de 2020, montrent les chiffres publiés vendredi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). * RENAULT RENA.PA a utilisé en partie le prêt garanti par l'Etat (PGE), pas pour faire face à des problèmes de liquidités mais pour ne pas perdre le bénéfice de cette facilité de crédit de cinq milliards d'euros, a annoncé jeudi le président du constructeur automobile. * DAIMLER DAIGn.DE a publié jeudi des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, que le constructeur allemand a attribués à une reprise plus rapide que prévu du marché automobile et au dynamisme de l'activité en septembre. * VOLVO AB VOLVb.ST a fait état mercredi d'un résultat d'exploitation ajusté au T3 largement supérieur aux attentes des analystes grâce à une nette augmentation de ses commandes. * THYSSENKRUPP TKAG.DE prend 13,5% en avant-Bourse, selon le courtier Lang & Schwarz, après une information de Reuters évoquant la possibilité d'une offre de Liberty Steel Group sur la division sidérurgie en difficulté du groupe industriel. * AIRBUS AIR.PA - Les Etats-Unis ont proposé de renoncer à taxer des produits européens, dont le vin français, si Airbus remboursait des milliards de dollars d'aides publiques, ce qui mettrait fin à un long contentieux entre Bruxelles et Washington sur les subventions accordées à Boeing BA.N et Airbus, a appris Reuters auprès de plusieurs sources proches du dossier. * AXA AXAF.PA a annoncé jeudi avoir bouclé la cession de ses activités en Europe centrale et orientale pour 1 milliard d'euros. * RIO TINTO RIO.AX RIO.L a fait état vendredi de livraisons de minerai de fer en baisse de 4,6% au T3 et a prévenu que la production d'acier baissait ailleurs qu'en Chine en dépit des mesures de soutien mises en oeuvre pour limiter les dégâts économiques de la crise sanitaire. * GETLINK GETP.PA a annoncé jeudi qu'une nouvelle étape avait été franchie dans le déploiement d'ElecLink après l'avis favorable de la Commission intergouvernementale à la mise en place de tests statiques sur les stations de conversion. * LAGARDÈRE LAGA.PA a annoncé la nomination de Sophie Stabile comme directrice financière en remplacement de Gérard Adsuar. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.