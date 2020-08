Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 27/08/2020 à 08:54









(Actualisé avec WPP, Rolls-Royce, Carrefour et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 27 août (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme signalent une ouverture sans grand changement : * BOUYGUES BOUY.PA a fait état jeudi d'une perte opérationnelle courante moins élevée qu'attendu au premier semestre, au cours duquel la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus a lourdement pénalisé ses ventes. * EIFFAGE FOUG.PA a déclaré mercredi s'attendre à un redressement de ses activités au second semestre grâce à la reprise des chantiers et à un trafic autoroutier estival proche de celui de l'an dernier mais il anticipe toujours une baisse importante sur l'ensemble de l'année. * WPP WPP.L a annoncé jeudi rétablir un dividende après des revenus trimestriels supérieurs aux attentes. * ROLLS-ROYCE RR.L a annoncé jeudi son intention de vendre sa filiale espagnole ITP Aero et d'autres actifs afin d'équilibrer des comptes plombés par la crise du coronavirus. * MEDIOBANCA MDBI.MI - L'homme d'affaires italien Leonardo Del Vecchio a obtenu l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) pour augmenter sa participation dans Mediobanca, actuellement de 9,9%, jusqu'à un peu moins de 20%, a annoncé mercredi sa holding, Delfin. * CARREFOUR CARR.PA a annoncé jeudi renforcer sa position en Espagne avec l'acquisition de 172 magasins de proximité et supermarchés pour une valeur d'entreprise de 78 millions d'euros. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

