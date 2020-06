Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 11/06/2020 à 07:47









(Actualisé avec Sanofi, Telecom Italia, Nokia et changements de recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 11 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * PSA PEUP.PA et FIAT CHRYSLER FCHA.MI - Le projet de fusion de quelque 50 milliards d'euros de Fiat Chrysler et PSA va faire l'objet d'une enquête approfondie de la Commission européenne, les deux groupes ayant refusé d'offrir des concessions dans le but d'apaiser les inquiétudes du régulateur européen sur leur rapprochement, ont déclaré mercredi des sources proches du dossier. * SANOFI SASY.PA a dit jeudi voir des opportunités de croissance pour Dupixent, qu'il développe avec l'amériain Regeneron REGN.O . Utilisé principalement pour la dermatite atopique et l'asthme, ce traitement pourrait avoir une variété d'autres applications, selon John Reed, responsable de la recherche et du développement pour la laboratoire français. * SOITEC SOIT.PA a publié mercredi un chiffre d'affaires (CA) annuel en hausse de 35% à 597,5 millions d'euros (+28% à périmètre et taux de change constants) et un résultat net en progression de 22% à 109,7 millions d'euros en précisant tabler sur une stabilité du CA pour 2020-2021 et une progression à 800 millions pour l'exercice suivant. (Le communiqué: https://bit.ly/30oU3DI) * LUFTHANSA LHAG.DE a admis mercredi que les postes occupés par quelque 26.000 salariés étaient des excédents, laissant supposer que des emplois supplémentaires pourraient être supprimés par la compagnie aérienne allemande, en proie à des difficultés à cause de la crise sanitaire qui a affecté l'ensemble du secteur. * JUST EAT TAKEAWAY.COM TKWY.AS a annoncé mercredi avoir convenu de racheter Grubhub GRUB.N dans le cadre d'une transaction de 7,3 milliards de dollars intégralement en actions qui, si elle était finalisée, donnerait naissance au plus grande groupe mondial de livraison de repas commandés en ligne, hors Chine. * OCADO OCDO.L entend lever plus d'un milliard de livres sterling (1,12 milliard d'euros) par le biais d'une augmentation de capital et d'une émission d'obligations, a annoncé mercredi le spécialiste britannique de la distribution en ligne. * NOKIA NOKIA.HE - L'équipementier télécoms finlandais a annoncé jeudi la nomination de Marco Wiren au poste de directeur financier en remplacement de Kristian Pullola à partir du 1er septembre. * ILIAD ILD.PA a annoncé mercredi le placement d'une émission obligataire de 650 millions d'euros destinée à financer son développement en France et en Italie ainsi que la poursuite du déploiement de ses infrastructures fibre et mobile. * TELECOM ITALIA TLIT.MI - JPMorgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer". * EDENRED EDEN.PA - Le groupe de services et de paiements a annoncé mercredi avoir placé avec succès un emprunt obligataire de 600 millions d'euros destiné à renforcer ses ressources financières. * EUROPCAR MOBILITY GROUP EUCAR.PA et BUREAU VERITAS BVI.PA ont annoncé mercredi un partenariat dont l'objectif est de veiller au respect des mesures d'hygiène et de sécurité dans le réseau d'agences du spécialiste de la location de voitures. * GROUPE PARTOUCHE PARP.PA a fait état mercredi d'un recul de son chiffre d'affaires trimestriel de 46% à 56,9 millions d'euros en raison de la fermeture des casinos lors de la deuxième moitié du trimestre et précisé avoir obtenu un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 19,5 millions d'euros. (Le communiqué: https://bit.ly/3cXfKNX) LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

