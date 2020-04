Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 22/04/2020 à 08:52









(Actualisé avec Arkema, Lagardère, Randstad, Roche, Heineken, Akzo Nobel, contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 22 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent un rebond à l'ouverture : * KERING PRTP.PA a annoncé mardi une baisse de 16,4% de ses ventes à données comparables au premier trimestre, pénalisées par le recul de Gucci et des autres grandes marques de luxe du groupe, très exposé à la Chine, frappée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. * VIVENDI VIV.PA a annoncé mardi l'acquisition de 10,6% des titres du groupe LAGARDÈRE LAGA.PA , confirmant ainsi son entrée dans la capital du groupe présent dans l'édition, les boutiques d'aéroport et les médias. * ATOS ATOS.PA a fait état mercredi d'une baisse de 0,8% de son chiffre d'affaires en données organiques et a abaissé ses prévisions financières pour 2020 face à l'impact de la crise du coronavirus sur son activité. * STMICROELECTRONICS STM.PA a dit mercredi s'attendre à une baisse d'environ 10% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport au premier en raison des contraintes opérationnelles et logistiques liées aux mesures gouvernementales actuellement en vigueur et à la baisse de la demande dans sa division automobile. Son concurrent Texas Instrument TXN.O a par ailleurs fait état mardi de résultats meilleurs que prévu au titre du premier trimestre mais prévoit un bénéfice et un chiffre d'affaires en deçà des attentes pour le trimestre en cours. * ARKEMA AKE.PA - Le Fonds stratégique de participation a relevé sa participation dans le groupe et détient désormais 7,75% du capital et près de 12,35% des droits de vote. * LAGARDERE LAGA.PA - Les agences de conseil de vote sur les résolutions d'assemblées générales d'actionnaires Glass Lewis, Proxinvest et ISS ont annoncé mercredi soutenir les propositions du fonds Amber Capital qui réclame le renouvellement total du conseil surveillance de Lagardère. * ASM INTERNATIONAL ASMI.AS , fournisseur néerlandais pour le secteur des semi-conducteurs, a revu mardi ses perspectives de chiffre d'affaires trimestriel en baisse en raison des risques liés à la pandémie de coronavirus. * ROCHE ROG.S a fait état mercredi d'une progression de 7% de son chiffre d'affaires du premier trimestre et a confirmé ses prévisions annuelles grâce à la demande croissance pour ses tests de dépistage du coronavirus. * HEINEKEN HEIN.AS , deuxième brasseur mondial, a annoncé mercredi un recul de 14% des ventes de bière au mois de mars, avec une forte baisse dans toutes les régions, la pandémie de coronavirus ayant contraint les bars et les restaurants à fermer leurs portes. * ERICSSON ERICb.ST a annoncé mercredi un bénéfice courant trimestriel supérieur aux attentes des analystes grace au maintien de la demande pour les équipements liés à la 5G. * AKZO NOBEL AKZO.AS - Le groupe néerlandais de peintures et de revêtements a dit mercredi s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel plus importante que prévu initialement à cause des mesures de confinement adoptées pour ralentir la propagation du coronavirus. * RANDSTAD RAND.AS , spécialiste néerlandais du travail temporaire, a annoncé mercredi que son bénéfice d'exploitation avait chuté de près d'un tiers au premier trimestre et anticipe un deuxième trimestre encore plus difficile. * LATECOERE LAEP.PA a annoncé mercredi qu'il retirait ses objectifs financiers 2020 et que la crise du coronavirus avait "un impact certain" sur ses partenaires et ses clients. * ICADE ICAD.PA a annoncé mardi un accord pour une nouvelle ligne de crédit Green de 300 millions d'euros, en remplacement de lignes arrivant à échéance cette année pour 290 millions d'euros. (Le communiqué du groupe: https://bit.ly/3bnz4DQ) LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

