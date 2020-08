Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 28/08/2020 à 08:40









(Actualisé avec Marks & Spencer, contrats à terme et changements de recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 28 août (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée : * SANOFI SASY.PA a annoncé vendredi le lancement de son offre publique d'achat en vue de l'acquisition de Principia Biopharma PRNB.O , une biotech américaine spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies auto-immunes et allergiques, ce qui lui permettra de renforcer son portefeuille dans l'immunologie. * BAYER BAYGn.DE a déclaré jeudi qu'il y avait des "obstacles" dans la mise en oeuvre de l'accord de 11 milliards de dollars conclu aux Etats-Unis pour mettre fin aux procédures lancées contre son herbicide Roundup après les doutes émis par un juge sur les progrès de l'accord. * ENEL ENEI.MI - Le fonds d'infrastucture australien Macquarie MQG.AX prépare une offre contraignante sur la participation de 50% d'Enel dans le réseau Open Fiber, rapporte vendredi le quotidien italien Il Sole 24 Ore. * GLENCORE GLEN.L va probablement vendre la totalité de sa participation dans les mines de cuivre de Mopani, en Zambie, à la compagnie minière d'Etat plutôt que de devenir un actionnaire minoritaire, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. * MARKS & SPENCER (M&S) MKS.L effectuera la semaine ses premières livraisons via sa coentreprise de commerce alimentaire en ligne, le distributeur tentant d'atténuer les effets de la crise sanitaire sur ses ventes de vêtements. * ADP ADP.PA - Deutsche Bank dégrade sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et abaisse l'objectif de cours à 90 euros contre 130 euros. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

