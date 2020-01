(Actualisé avec contrats à terme, IAG, Tesco, Marks and Spencer) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 9 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * SODEXO EXHO.PA a profité de la Coupe du monde de rugby au premier trimestre de son exercice décalé 2019-2020 pour atteindre une croissance organique de 3,8%, avec un chiffre d'affaires de 6,076 milliards d'euros. * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a annoncé jeudi un nombre de passagers en hausse de 0,8% en décembre à 7,7 millions. * DBV TECHNOLOGIES DBV.PA a annoncé mercredi des résultats positifs à long terme d'un essai clinique portant sur le Viaskin Peanut, son traitement de l'allergie à l'arachide. Le titre de la biotech coté à New York DBVT.O gagnait 16% en après-Bourse. Le communiqué: https://bit.ly/2N73vnE * IAG ICAG.L a nommé jeudi le patron d'Iberia, Luis Gallego, directeur général en remplacement de Willie Walsh, qui a décidé de quitter son poste. * TESCO TSCO.L , numéro un britannique de la grande distribution, a annoncé jeudi une hausse de seulement 0,1% de ses ventes en Grande-Bretagne lors de la période des fêtes de fin d'année. * MARKS & SPENCER MKS.L a annoncé jeudi une hausse de ses ventes trimestrielle pour ses activités en Grande-Bretagne, une première depuis 2017. * IPSEN IPN.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 90 euros contre 135 euros. * DANONE DANO.PA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "neutre". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)