(Actualisé avec Worldline/Ingenico, BNP Paribas, Engie, Sodexo et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 3 février (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en légère hausse: * WORLDLINE WLN.PA a annoncé lundi le rachat amical de son concurrent INGENICO INGC.PA afin de créer le quatrième acteur mondial sur le marché des services de paiements et un champion européen du secteur. L'action Ingenico pourrait prendre de 15% à 17% à l'ouverture, selon des sources de marché. * TAKEAWAY.COM TKWY.AS a annoncé vendredi soir que son offre d'achat sur le spécialiste britannique de la livraison de repas JUST EAT JE.L était désormais inconditionnelle. La cotation du nouvel ensemble doit débuter ce lundi sur le London Stock Exchange. * BNP PARIBAS BNPP.PA - Berenberg dégrade sa recommandation à "vendre" contre "conserver" et abaisse l'objectif de cours à 42 euros contre 45 euros. * ENGIE ENGIE.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer". * SODEXO EXHO.PA - Deutsche Bank entame son suivi avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 100 euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

