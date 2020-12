Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 01/12/2020 à 08:41









(Actualisé avec Axa, Ipsen, UniCredit, Credit Suisse, recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 1er décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * AXA AXAF.PA a déclaré mardi viser une croissance de son résultat opérationnel par action de 3% à 7% par an en moyenne sur 2021-2023 et prévoir sur la période 500 millions d'euros d'économies. * EDF EDF.PA - La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé lundi soir avoir reçu pour 2021 un total de demandes de 146,2 térawattheures (TWh) d'électricité dans le cadre du mécanisme Arenh, un volume en légère baisse sur un an. * CASINO CASP.PA a annoncé lundi avoir finalisé la vente à Aldi France de 545 magasins Leader Price, deux supermarchés Casino et trois entrepôts pour une valeur d'entreprise de 717 millions d'euros. * SUEZ SEVI.PA a finalisé la vente de ses activités de recyclage et de valorisation en Suède pour environ 357 millions d'euros. * IPSEN IPN.PA a annoncé mardi viser une croissance annuelle moyenne de 2% à 5% de son chiffre d'afffaires sur 2020-2024 et prévoir d'investir trois milliards d'euros dans le développment de son portefeuille de produits. * UNICREDIT CRDI.MI - La banque italienne a annoncé lundi soir que Jean-Pierre Mustier, son administrateur délégué, quitterait ses fonctions à l'issue de son mandat en avril, conséquence de divergences stratégiques avec le conseil. * CREDIT SUISSE CSGN.S a annoncé mardi qu'António Horta-Osório, directeur général sortant de Lloyds Banking Group LLOY.L , serait son prochain président. * ASTRAZENECA AZN.L a annoncé mardi la vente des droits de son anticholestérol Crestor dans plus de 30 pays d'Europe à l'allemand Grünenthal pour un paiement initial de 320 millions de dollars. LE POINT sur les changements de recommandation à Paris: L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

