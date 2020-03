Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 06/03/2020 à 07:51









(Actualisé avec EssilorLuxottica, CGG, Nicox, Bonduelle) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 6 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où une baisse de l'ordre de 2% est attendue à l'ouverture: * ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a dit vendredi viser une hausse de 3% à 5% de son chiffre d'affaires à taux de changes constants en 2020 avec une croissance au premier semestre inférieure à celle de l'ensemble de l'année en raison de l'impact du coronavirus sur son activité. * AIRBUS AIR.PA a annoncé jeudi la livraison depuis le début de l'année de 86 appareils et n'a enregistré aucun commande en février (274 commandes nettes en janvier). * JCDECAUX JCDX.PA prévoit d'adopter le statut de société européenne, a annoncé le groupe jeudi. Le projet sera présenté aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale le 14 mai 2020. * CGG GEPH.PA a dit vendredi que le nouveau coronavirus devrait avoir un impact limité sur son activité et prévu une croissance de l'ordre de 5% de son chiffre d'affaires en 2020. * NICOX NCOX.PA a fait état vendredi d'une perte nette de 18,9 millions d'euros pour l'exercice 2019 après une perte de 18,4 millions l'année précédente. * BONDUELLE BOND.PA a prévenu vendredi que son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel courant pour l'exercice 2019-2020, clos fin juin, seraient dans le bas de la fourchette des prévisions communiquées fin septembre. Le groupe avait dit alors anticiper une croissance de son chiffre d'affaires de 1,5% à 2,5% et une rentabilité opérationnelle courante dans une fourchette de 115 millions à 118 millions d'euros, tous deux à taux de change et périmètre constants. L'agenda France et international à 7 jours :

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -4.72% BONDUELLE Euronext Paris -4.46% CGG Euronext Paris 0.00% NICOX Euronext Paris -5.51% JCDECAUX SA. Euronext Paris -1.57% ESSILORLUXOTT Euronext Paris -2.32%