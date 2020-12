Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 02/12/2020 à 08:26









(Actualisé avec BioNTech, banques, Wizz Air et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 2 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indice de référence signalent une ouverture en légère baisse: * BIONTECH 22UAy.DE et Pfizer PFE.N ont reçu mercredi le feu vert des autorités britanniques pour l'utilisation de leur vaccin contre le COVID-19. * PSA PEUP.PA prévoit de lancer l'an prochain une nouvelle version électrique de ses véhicules utilitaires légers, dans le cadre de l'objectif du groupe de proposer d'ici 2025 une version électrique ou hybride pour l'ensemble des véhicules de sa gamme. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE - Le comité exécutif de Volkswagen s'est abstenu mardi de débattre de l'avenir du président du directoire, Herbert Diess, afin d'éviter une crise à la tête du groupe automobile allemand, a déclaré une source au fait des délibérations. * BANQUES - Les perspectives sont négatives pour les banques européennes, qui devront évoluer l'année prochaine dans un environnement hostile, selon l'agence de notation Moody's. * ALSTOM ALSO.PA et Bombardier BBDb.TO ont obtenu toutes les autorisations nécessaires au rachat des activités ferroviaires du canadien par le groupe français, ont-ils annoncé mardi. * ATLANTIA ATL.MI - Autostrade per l'Italia a annoncé mardi avoir levé 1,25 milliard d'euros au moyen d'une émission obligataire, ce qui marque un retour sur le marché de la dette après plus de trois ans d'absence pour la branche autoroutes d'Atlantia. * INTERPARFUMS IPAR.PA a relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, grâce au rebond de son activité cet été qui s'est accéléré durant l'automne. * WIZZ AIR WIZZ.L - La compagnie aérienne à bas coûts hongroise a annoncé mercredi un nombre de passagers en novembre en baisse de 85% sur un an à cause des restrictions sur les voyages. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.